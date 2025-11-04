Le 3 novembre 2025, l’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary a initié trois journées de « villes mortes » pour contester les résultats de l’élection présidentielle, revendiquant sa victoire face à Paul Biya, réélu pour un huitième mandat à l’âge de 92 ans.

Cette mobilisation intervient à quelques jours de la cérémonie d’investiture du président sortant. Dans une vidéo publiée le 4 novembre sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Communication et candidat malheureux à la présidentielle a dressé le bilan de la première journée.

« Nous avons montré au monde entier que le peuple camerounais est capable de remettre en cause ce qui ne va pas et de rétablir l’ordre dans la maison Cameroun », a affirmé Issa Tchiroma Bakary. « Rien de grand ne s’est jamais construit sans sacrifice. Près d’une centaine de nos enfants sont tombés pour que nous retrouvions la liberté et devenions maîtres de notre destin. »

L’opposant a exprimé sa fierté d’être « le président d’un peuple debout » et a appelé ses partisans à poursuivre la lutte malgré les intimidations et les arrestations. Il a également interpellé les forces de défense et de sécurité, les exhortant à ne pas « tourner leurs armes contre le peuple » : « Ce peuple, c’est vous-mêmes. Vous savez mieux que quiconque ce qui se passe, qui gouverne et qui confisque les richesses du pays. Tenez-vous du côté du peuple. »

Se posant en « président élu du peuple camerounais », Issa Tchiroma Bakary a accusé le Conseil constitutionnel d’avoir « nommé » Paul Biya à la tête de l’État, dénonçant une « imposture » et un « mensonge d’État ».

« Le compte à rebours est lancé pour ceux qui sont encore au pouvoir », a-t-il prévenu, assurant que la persévérance et le sacrifice du peuple finiront par triompher. « Quoi qu’il arrive, ils finiront par partir, parce que le peuple souverain a pris son destin en main », a-t-il conclu.