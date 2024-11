En réponse à une doléance du Premier ministre Bah Oury en marge de la 79e session de l’ONU, le Secrétaire général Antonio Guterres a dépêché une mission à Conakry pour soutenir le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Dirigée par le Directeur adjoint de la division de l’assistance électorale du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l’ONU, la mission a été reçue ce lundi 4 novembre 2024 par le Premier ministre Bah Oury.

“La mission est présente en Guinée à la suite d’une requête du Premier ministre auprès du Secrétaire général des Nations Unies, sollicitant un soutien au processus électoral en cours”, a précisé la Primature.

Les émissaires de l’ONU séjourneront en Guinée pendant deux semaines et rencontreront l’ensemble des parties prenantes pour évaluer les besoins et définir le type d’accompagnement que les Nations Unies pourront apporter.

En 2022, la Guinée et la CEDEAO s’étaient engagées à un retour à l’ordre constitutionnel d’ici au 31 décembre 2024. Toutefois, ce délai de 24 mois apparaît de plus en plus difficile à tenir. À deux mois de l’échéance, la nouvelle constitution n’a toujours pas vu le jour.