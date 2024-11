Le sélectionneur guinéen, Michel Dussuyer, a présenté ce lundi 4 novembre 2024, la liste des 23 joueurs retenus pour les matchs contre la République Démocratique du Congo (RDC) et la Tanzanie, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Maroc 2025.

Liste des joueurs

La Guinée affrontera la RDC le 16 novembre 2024 au Stade Alhassane Ouattara Ebimpe en Côte d’Ivoire, avec un coup d’envoi prévu à 19h GMT.

Le match contre la Tanzanie se déroulera le 19 novembre 2024, à 16h GMT, au Benjamin Mkapa National Stadium à Dar es Salam.

Cette série de rencontres est cruciale pour l’équipe guinéenne, qui vise à se qualifier pour la phase finale de la compétition. Les joueurs sélectionnés auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes pour défendre les couleurs de la Guinée et décrocher leur ticket pour le Maroc.