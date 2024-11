Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, a reçu ce lundi Konstantin Moguilevski, vice-ministre russe de l’Enseignement supérieur. Cet entretien a marqué un tournant dans les relations académiques et scientifiques entre la République de Guinée et la Fédération de Russie, les deux pays s’engageant à réorienter leur coopération vers des objectifs de développement durable.

Depuis des décennies, la Russie joue un rôle majeur dans la formation de la jeunesse guinéenne, offrant chaque année de nombreuses bourses d’études aux étudiants guinéens. Ce partenariat éducatif, précieux pour le renforcement des compétences locales, a été au cœur des discussions. Alpha Bacar Barry a ainsi mis en avant l’importance d’améliorer les conditions de vie et d’études de ces étudiants, en plus de faciliter l’équivalence des diplômes obtenus en Russie afin de garantir leur insertion professionnelle à leur retour en Guinée.

« Nous avons échangé sur la nécessité de moderniser notre coopération éducative en tenant compte du grand nombre de jeunes Guinéens formés chaque année en Russie. Cette collaboration doit contribuer concrètement à notre système éducatif », a déclaré le ministre Barry, soulignant l’impact de cette relation académique sur l’avenir de la Guinée.

Les deux ministres ont également discuté des opportunités de coopération scientifique, en particulier dans le domaine des sciences tropicales, essentielles pour la Guinée. Un consortium devrait prochainement être mis en place, réunissant des instituts de recherche de renom, tels que l’Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée (IRBAG), le Centre de Recherche en Epidémiologie et Microbiologie de Guinée (CREMS), et le CEREMAG. Ce partenariat vise à promouvoir la recherche appliquée sur des thématiques locales comme la santé publique et les écosystèmes tropicaux, domaines cruciaux pour le développement durable de la région.

Alpha Bacar Barry a déclaré : « Nous voulons orienter cette coopération historique vers des projets concrets et novateurs, alignés avec les objectifs nationaux tels que le programme Simandou 2040 et la Simandou Academy, pour un impact durable sur notre pays. »

Les discussions ont également porté sur la modernisation des infrastructures de recherche en Guinée. Le ministre Barry a souligné l’importance de doter le pays de laboratoires équipés de technologies avancées, en particulier pour le Centre de Recherche et d’Information sur la Malnutrition et la Croissance (CEREMAC), permettant de renforcer les capacités locales en matière de recherche scientifique et d’innovation.

En conclusion, les deux responsables ont exprimé leur volonté de renforcer la mobilité des étudiants et des chercheurs entre la Guinée et la Russie. Cette initiative vise à stimuler l’échange de savoirs et à promouvoir des collaborations dans des domaines scientifiques stratégiques pour les deux pays.

