Moussa Dadis Camara, Claude Pivi et autres se sont évadés de la Maison de centrale dans la nuit du vendredi à samedi 4 novembre 2023. L’avocat de Aboubacar Toumba Diakité vient de réagir suite à cette évasion des éléments clés du massacre du 28 septembre.

« Ce sont les promoteurs de la chaîne, les auteurs de la conception et de la réalisation de ce massacre. (…). Il (Dadis, ndlr) sera rattrapé et jugé. L’évasion de Dadis me choque, ça m’exaspère. Dadis devait d’abord, comme un bon pilote, laisser les gens avec les gilets de sauvetage, partir et lui-même restait. (…). Thiégboro et les autres, ce sont les petits gens. (…). Ils sont dans un pays bien policé, ils n’en sortiront pas. J’aurai préféré que Dadis reste en prison, bien gardé que de rester dehors en prison, mais mal gardé. Celui qui va aussi le recevoir va être arrêté aussi », a indiqué Me Paul Yomba à notre micro.

Par ailleurs l’avocat de Toumba Diakité s’est félicité du fait que son client n’est associé à rien.

Par Kouné Diallo