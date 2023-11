Initié par la structure Pottal, le Festival des Arts au Fouta a officiellement démarré, ce jeudi 02 novembre 2023, dans la ville de Labé. À cette occasion, le Directeur de la troupe Pottal et Directeur général du Festival des Arts au Fouta a accordé une interview à Guinee360.com. Abdoul Baldé alerte sur le risque de disparition de plusieurs traditions peules.

Guinee360.com : comment est venue l’idée d’organiser cette première édition du festival des Arts au Fouta ?

Abdoul Baldé : L’organisation du Festival des Arts au Fouta est une initiative qui vise à vivifier l’art traditionnel peul. Le festival s’étend du 02 au 05 novembre ici à Labé.

Qu’est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement ?

Cela est parti d’un constat que pratiquement notre art tant à disparaître. Par exemple, quand on prend la musique pastorale, on ne voit presque plus des instrumentistes. Vous ne pouvez pas avoir un flûtiste dans tout Labé, ça n’existe pas. Il faut aller jusqu’à Tougué pour en avoir. Pour la plupart, c’est des personnes du troisième âge. Ce qui veut dire qu’il faut penser à assurer la relève. Il y a aussi la poésie pastorale qui n’existe que très peu. Le conte traditionnel peul à d’ailleurs complètement disparu. C’est à l’issue de ce constat qu’on a pensé à recréer toute cette ambiance traditionnelle et transmettre ça aux plus jeunes afin qu’ils comprennent qu’on a une identité et qu’on peut vendre que ce qu’on a.

Pourquoi la dénomination le Festival des Arts au Foutah ?

C’est un rendez-vous au Fouta. C’est pourquoi, ce n’est pas le festival du Fouta, mais au Fouta. D’où l’invitation de Nzérékoré pour qu’on arrive à faire des échanges culturels entre Zali et la Moyenne Guinée.

Quelles sont les activités prévues ?

Il est prévu notamment une formation au théâtre et une autre en administration culturelle. Il y a une soirée spectacle qui est prévue pour les enfants de la façon la plus traditionnelle possible. Le samedi, la poésie pastorale mélangée à la mode pour vendre nos tissus et habillement. La dernière journée sera consacrée à une excursion sur la chute qui se trouve en plein centre ville de Labé méconnue par la plupart des gens. C’est pourquoi, faire une excursion là-bas c’est de nous permettre de faire une documentation pour soumettre aux autorités et tous les habitants de la ville afin de valoriser ce patrimoine culturel qu’on a. Le jour de l’ouverture, on a fait deux panels. Le premier était sur l’interculturalité et identité au Musée du Fouta et le second portait sur la littérature, jeunesse et art qui consistait à voir comment intégrer l’art dans l’enseignement de la littérature de façon globale et les autres formes d’arts et également pour rendre les écoles plus vivantes à travers les manifestations culturelles. Et un autre panel est prévu pour parler des industries culturelles créatives qui se fera samedi aussi.

Est-ce que la mobilisation du public est à la hauteur de vos attentes pour ces premières journées ?

Le public a accordé un intérêt particulier à cet événement. Si ça continue d’ici la fin des activités avec ce même rythme, Labé sera en ébullition à travers ce festival.