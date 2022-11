Il s’agit d’un don de la subvention d’urgence dû à des catastrophes naturelles qui n’étaient autres que les inondations que la Conakry a connues. Ainsi, la subvention est exclusivement destinée aux personnes qui ont été impactées par des inondations dans les communes de Ratoma et Matoto, le 17 du mois de septembre 2022.

La remise de ce don composé de vivres et de non vivres a été faite ce vendredi 4 novembre, dans la cour de la Mairie de Matoto. Le cadeau est un lot de 250 dons répartis entre les deux communes. «C’est la force de Lions Club International à travers sa fondation qui fait ce don aujourd’hui, constitué de riz, de l’huile, du lait…, en un mot, les denrées de premières nécessités. Il y a aussi des produits détergents, des moustiquaires. Le coût de ce don est estimé autour de 10.000 dollars», a expliqué le Lions Alpha Kabinet Diané, coordinateur du LCIF, du district 403A1 et membre de Lions Club Conakry-Tatamy.

C’est un geste purement humanitaire, a salué le maire de la commune de Matoto. «Si nous assistons aujourd’hui à la participation humaine et sanitaire de Lions Clubs auprès des personnes vulnérables, en tant qu’autorités c’est un ouf de soulagement et un appui fait aux autorités locales. Au nom des autorités des deux communes nous leur disons merci pour leurs soutiens moraux et matériels, car cette période n’est pas facile. Mais ce que nous venons de vivre, dépasse nos entendements parce que, c’est un important lot qu’il vient de donner à ces deux communes. C’est vraiment un appui très considérable. Au nom des habitants de ces deux communes, nous leurs disons merci et nous sommes à leur entière disposition», a exprimé Mamadouba Tos Camara.

Cette inondation a couté la vie à deux frères de Soriba Camara, qui ont été électrocutés. En recevant ce don, il dit être satisfait : «Ce don m’a réjoui à plus d’un titre. Cette structure (Lions Club), est partie nous chercher jusqu’à chez nous, pour nous faire ce don. Moi, j’ai perdu deux frères par électrocution à Dabondy-École au mois de septembre dernier. Je remercie infiniment les donateurs.»

C’est un lot de 250 dons, répartis comme suit: 150 au compte de Matoto et 100 au compte de Ratoma, a précisé monsieur Diané.