La stratégie consistera à faire le dépistage massif des catégories considérées comme des personnes exposées à contracter ou à transmettre la maladie compte tenu de leurs activités socioprofessionnelles ou de leurs mobilités.

En face des médias ce mercredi, le bureau de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire accompagné de ses partenaires techniques et financiers ont montré que cette approche s’inscrira dans l’élaboration d’une nouvelle stratégie basée sur le dépistage massif et la sensibilisation, intitulée « Recherche active des cas de Covid-19 couplée à la sensibilisation en Guinée » avec pour slogan « Halte à la Covid-19, Dépistons-nous ».

L’objectif général est de réduire la chaîne de transmission de la pandémie en Guinée. La stratégie visera à tester plus de 80% des populations cibles, testés selon les diagnostics du Covid-19, avoir 100% des cas confirmés et des cas suspects pris en charge et 100% des populations cibles sensibilisées, se fixe l’Anss.

D’après le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, la stratégie possède des priorités. La priorité numéro 1 consistera à tester les cadres des ministères, les journalistes, les miniers, les agents en uniforme et les hommes d’affaires. Et la priorité numéro 2 concernera les personnes âgées.

« 167 milles tests sont disponibles pour cette stratégie et 126 équipes mobiles seront mises en place », informe Dr Sakoba Keïta.

De nos jours, la Guinée a enregistré 12 260 cas confirmés de coronavirus. Parmi ces cas, l’Anss a réussi à sortir 10 648 cas guéris des services de santé. Ce qui donne un taux de positivité de 7, 36%.

A côté de cela, 73 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 0, 65%. Ensuite, 367 malades de Covid-19 sont hospitalisés dans les centres de traitements.