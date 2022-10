Des actes de vandalisme ont été commis lors de la célébration du soixante quatrième anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance, le dimanche 2 octobre dernier, sur l’axe Leprince précisément à Hamdallaye pharmacie et au carrefour Gnariwada. Face à ces dégâts enregistrés, le procureur général près de la Cour d’appel de Conakry a instruit le tribunal de première instance de Dixinn à diligenter des enquêtes pour retrouver les auteurs.

Selon la cellule de communication du parquet général il résulte des rapports des services de maintien d’ordre, que le 2 Octobre 2022, pendant que des citoyens convergeaient vers le palais du peuple pour commémorer la date anniversaire de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale, «des altercations vives suivies des jets de pierres, l’érection de barricades ont été enregistrés sur la route le prince au niveau de Gnariwada Hamdallaye pharmacie».

Le parquet général indique que ces troubles ont amené les unités de la police et de la gendarmerie à se déployer sur les lieux dans le cadre du maintien de l’ordre public. Sur les lieux, un pick-up de la gendarmerie nationale s’est renversé au niveau de la station se trouvant dans la zone, et a fait l’objet de jets de pierres constant de groupes de jeunes en direction des éléments de la Gendarmerie en dépit des dangers qu’ils encouraient.

Le véhicule abandonné sur les lieux fut incendié. Au cours de cette opération, poursuit le parquet, des éléments de la gendarmerie ont subi des blessures par des jets de pierres et le cas le plus grave fut évacué au centre médico chirurgical du Haut commandement de la Gendarmerie nationale à Matam pour des soins appropriés. Ces actes repréhensibles sont constitutifs des faits d’incendie volontaire, de destruction de biens publics et privés, de coups et blessures volontaires et de complicité, prévus et punis par les articles 510, 523, 239, 19 et suivants du code pénal, a-t-on mentionné dans cette note.

«Le Procureur général dans son rôle de Coordonnateur de l’action des Procureurs de la République du ressort de la Cour d’Appel de Conakry, conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43 et suivants du Code de Procédure Pénale, instruit au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, de diligenter sans délai des enquêtes en saisissant la Brigade de recherche de la Gendarmerie Kipé. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale sus cité, le Procureur général attache du prix à l’exécution de la présente instruction dans l’intérêt de la loi et de la préservation de la quiétude sociale en République de Guinée», a déclaré la cellule de communication du parquet général près la Cour d’Appel de Conakry.

Mamadou Kouyaté