L’humanité célèbre chaque 1er octobre la journée internationale des personnes âgées (JIPA). En Guinée, cette fête a été célébrée en différé le 3 octobre à Conakry. A cette occasion, le ministère de l’Action sociale, de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, a invité les personnes les plus âgées des huit régions administratives du pays pour communier avec elles.

La journée mondiale des personnes âgées a mobilisé toutes les personnes les plus âgées de Kindia, Labé, Mamou, Kankan, N’Nzérékoré, Faranah, Boké et la zone spéciale de Conakry, depuis le samedi. A en croire, la directrice nationale adjointe des personnes vulnérables au ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, depuis ce jour, des activités préliminaires ont été faites, notamment la journée de réflexion sur le vieillissement et l’excursion de ces personnes dans les différents sites de Conakry et montrer à ces personnes les œuvres du gouvernement avant de les prendre en charge dans le cadre du traitement médical.

«On a eu des activités préliminaires, une journée de réflexion sur le vieillissement. Et après il y a eu l’excursion pour aller voir les sites, parce qu’il y a ces personnes parmi elles qui ne sont jamais venues à Conakry. Donc, on leur a montré les œuvres du gouvernement. Aujourd’hui, nous sommes à l’hôpital Jean Paul II qui relève du ministère de la promotion féminine et de l’enfance pour faire un diagnostic médical. On est venu pour les faire consulter, voir parmi ces personnes âgées s’il y en a celles qui sont malades pour que l’État puisse les prendre en charge. Elles seront consultées et prises en charge gratuitement. A l’intérieur du pays on a deux équipes. La première, c’était pour la journée de réflexion. Cela, c’est une personne par région. La deuxième, c’est deux par région. Il y a eu 14 qui sont venus de l’intérieur du pays, plus 2 de la zone spéciale de Conakry. Pour le diagnostic médical, en tout ils sont 200 personnes», a expliqué madame Kaba Aïcha Bah.

«Le ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes âgées est représentée à l’intérieur du pays. Les inspections régionales de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables en collaboration avec la Fédération des personnes âgées et des retraités de Guinée (FAPARGUI), à l’intérieur du pays, c’est la fédération des associations de personnes âgées qui est basée à Conakry, et représentée sur toute l’étendue. Donc en collaboration avec la FAPARGUI nos inspecteurs régionaux ont l’identification. Et cette identification n’est pas restée comme ça. La personne la plus âgée vient de Guéckedou dans la région administrative de N’Nzérékoré. Il a l’âge 102 ans», a-t-elle ajouté.

A l’hôpital Jean Paul II, plusieurs personnes seront consultées et soignées gratuitement. Dans un premier temps, ce sont les 16 vieilles personnes venues des différentes régions qui seront traitées. Et au second temps, 200 autres également venues des huit régions seront soignées.

Selon le docteur Mamadouba Daouda Sylla, médecin généraliste au centre de formation sociale appliqué à l’hôpital Jean Paul II, tout se passe bien: «C’est une consultation gratuite pour les personnes âgées. Chacun vient avec son petit problème, on les examine s’il y a des examens nécessaires qui sont là, nous on peut le faire. Les examens spécifiques on les envoie au centre spécialisé. Mais pour le moment, ça se passe très bien. Avec l’âge, c’est l’hyper-tension, le diabète…, le plus souvent.»

Bénéficiaire de ce traitement, Elhadj Abdoulaye Sankarana Diallo âgé de 91 ans, venu de Mamou, salue cette initiative du gouvernement: «Je suis très heureux de faire ces examens, parce qu’avant on disait seulement que ce sont les travailleurs qui étaient à la retraite. Aujourd’hui, avec le régime du CNRD ils ont quand même pris une bonne partie des gens qui ont servi et qui ne travaillaient pas, qui souffrent. Je crois que c’est une bonne action. Toutes les personnes âgées ont été prises en charge. Il y a beaucoup de gens qui souffrent avec des maladies qu’on peut soigner, mais qui n’ont pas de médicaments pour ça. Si le gouvernement prend en charge, les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées surtout des gens qui sont à l’intérieur du pays. Il y a beaucoup qui en ont besoin. Je remercie beaucoup le gouvernement.»