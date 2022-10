Accompagné du maire, le Directeur communale de l’éducation de Matoto, a sillonné les écoles de ladite commune, dans le but de contrôler la réuissite de la rentrée scolaire, ce mardi 4 octobre 2022.

Ces autorités ont entamé leur visite au sein de l’établissement Elhadj Boubacar Biro Diallo, à Sangoyah Pharmacie. Dans cette école, le constat révèle une reprise timide des cours. Les élèves n’ont pas massivement répondu, car sur les 2610 élèves inscrits dont 887 filles, seulement une vingtaine est présente. Du côté des encadreurs, tous les enseignants programmés ont répondu présents. Le proviseur Mory Condé, lance un appel aux parents d’élèves.

«Qu’ils laissent les enfants venir étudier. Ils doivent savoir qu’il y a un programme à exécuter et ce programme commence aujourd’hui.»

Parmi les élèves présents ce matin dans cet établissement, figure Hamidou Diogo Diallo. Cet élève à une fois échoué au Bac, il ne souhaite plus l’erreur: «L’année dernière j’ai fait le Bac sans succès, cette fois-ci, je ne compte pas baisser les bras. Je vais faire en sorte que ce qui n’a pas marché puisse marcher cette année, c’est pourquoi dès maintenant je m’engage à venir suivre les cours. Je demande aux amis de faire comme moi, car le bac c’est à partir d’aujourd’hui.»

Mamadouba Toss Camara a pour sa part, fait comprendre aux enfants, la volonté du président de la transition dans le système éducatif du pays: «C’est vous qui allez affronter les examens cette année et c’est à partir d’aujourd’hui que les préparatifs doivent commencer. Vous avez tous constaté les résultats de l’année passée. L’engagement du président de la République maintenant, c’est d’avoir des personnes ressources compétentes pour sortir le pays de l’ornière et c’est sur vous que nous comptons. Mettez en tête qu’en Guinée maintenant c’est tolérance zéro, ce n’est plus un enseignement de masse. Tu ne mérites pas tu ne vas pas passer en classe supérieure, donc, serrez les ceintures davantage.»

Le maire de Matoto, a aussi promis que toutes les dispositions seront prises cette année pour éviter le taux d’échec élevé dans les différents examens nationaux: «Nous voulons qu’il y ait 100% d’admis cette année dans la commune de Matoto. Je suis convaincu de l’engagement du DCE que nous allons mettre en place des stratégies pour réussir ce pari. Nous allons aussi veiller sur la sécurisation de toutes les écoles de la commune. À partir de 8 heures , si nous constatons la présence d’un élève hors de la cour de l’école, l’intéressé sera pris et amené où il doit être. C’est soit vous êtes en classe ou bien à la maison mais pas dans les périphéries des écoles.»

De là, ces responsables ont pris la Direction du lycée Léopold Sédar Senghor, situé dans la même commune. Ici, tous les 23 professeurs programmés sont présents. Du côté des élèves le constat est amer.

« Sur 1740 , nous n’avons vu que 70 élèves», a fait savoir Sékou Oularé, proviseur de ce lycée. Il dit demande humblement aux autorités de faire passer des communiqués dans lesquels elles vont demander aux parents d’élèves de laisser les enfants aller à l’école.