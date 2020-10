Le président Alpha Condé s’est offert un bain de foule, le samedi 3 octobre 2020, au palais de peuple à Conakry. Lors de cette rencontre avec les militants de son parti, le président de la République a promis qu’il n’y aura pas de guerre civile en Guinée.

Dans son intervention, Alpha Condé dit qu’il connait le complot que ses adversaires veulent faire en Guinée : «Nous connaissons le complot de nos adversaires. En Guinée c’est la CENI qui organise les élections et qui proclame les résultats. Nous savons le plan de quelqu’un, dès le 18 octobre, à 18 heures, c’est de se proclamer vainqueur et aller se réfugier dans une ambassade en pensant qu’il y aura la guerre en Guinée. Il n’y aura jamais de guerre en Guinée. »

Puis, il demande à ses militants de ne pas faire des provocations : « […] Alors, ne faites pas de lancement de pierre parce ceux qui provoquent, ils veulent qu’on provoque après on dira qu’il y a la guerre civile en Guinée. Non, non, non. »