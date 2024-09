Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 4 septembre 2024, le chef d’État-major général des armées, le général de division Ibrahima Sory Bangoura, a annoncé la mise en place des Bataillons Opérationnels dans les régions militaires de la Haute Guinée et de la Guinée Forestière, conformément aux instructions du chef de l’État.

Le général Bangoura a précisé que l’opérationnalisation de ces bataillons, entamée le 24 juillet 2024, a déjà permis de réduire de manière significative le sentiment d’insécurité, notamment dans les zones frontalières et les régions minières.

Le communiqué met également en lumière les efforts en cours pour améliorer les conditions de casernement, les équipements, ainsi que la formation des forces de défense et de sécurité à travers le pays.

Le général de division a exprimé sa reconnaissance envers la population pour son soutien à cette démarche, en rappelant que l’objectif ultime du président de la transition est de renforcer la souveraineté nationale.

« Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Armées, j’adresse mes vives et sincères félicitations à l’ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur détermination et les exhorte à plus de vigilance », a conclu le chef d’État-major général des armées.