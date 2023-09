Lors de son intervention dans l’émission mirador sur Fim Fm, ce lundi 4 septembre 2023, Nadia Nahman, la chef de cabinet du président de l’Ufdg, a fait l’autopsie de la gestion du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD).

Nadia Nahman a estimé que le colonel Mamadi Doumbouya s’est éloigné de son discours de prise du pouvoir. “Si l’on s’intéresse aux discours du colonel Doumbouya à sa prise du pouvoir, le 5 septembre 2021, il avait dénoncé la détérioration de la situation sociopolitique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, le piétinement des droits des citoyens, l’instrumentation de la justice”.

Selon Mme Nahman, pendant les 2 dernières années, le Cnrd n’a rien fait pour améliorer les conditions de vie des citoyens qui continuent de “tirer le diable par la queue”. “Pour faire le bilan de la junte guinéenne, c’est une question de méthodologie. On va partir des engagements pris. (…) Aujourd’hui, le constat que le Guinéen fait est celui d’une contradiction flagrante entre les discours passés et les actions. Si l’on s’intéresse aux discours du colonel Doumbouya qui nous parlait de détérioration de la situation sociopolitique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, le piétinement des droits des citoyens, l’instrumentation de la justice, on ne peut pas dire que l’Etat est dépersonnalisé. On assiste à une hyper-présidentialisation sous le magistère du CNRD” qui “décide de tout, tout seul, sans aucune concertation”.