Le président du parti Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée a évoqué ce vendredi 04 septembre 2020, les risques que pourrait avoir une candidature du président Alpha Condé en Guinée.

D’après Bah Oury, les conséquences d’une telle démarche du chef de l’État sont énormes.

Selon cet acteur politique, la situation peut occasionner en premier lieu, l’isolement de la Guinée sur le plan international.

L’opposant fait observer également que les climat politique, économique et sécuritaire, seront sérieusement impactés par les conséquences de la volonté d’Alpha Condé de s’éterniser au pouvoir.

Publicité

« Je pense qu’il faut observer la situation telle qu’elle est en toute objectivité. La Guinée sur le plan international est isolé, sur le plan juridique et institutionnel, nos institutions sont affaiblies. Sur le plan de la confiance de la population vis-à-vis du pouvoir ça s’est fortement dégradé, y a des émeutes par-ci par-là et des contestations. Ça veut dire que le climat social et politique sont fortement détériorés. Le climat sécuritaire également est entamé avec son lot des victimes et des morts. Le climat économique ne tardera pas également à être profondément affecté par cette situation d’instabilité du fait d’une part de la pandémie du Coronavirus et de la mauvaise gouvernance. Donc tout cela fait que l’avenir est sombre pour la Guinée », a déclaré l’ancien ministre de la réconciliation nationale