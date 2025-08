Pour la première fois depuis sa condamnation à deux ans de prison ferme, Aliou Bah, président du Mouvement démocratique libéral (MoDel), s’exprime publiquement.

Incarcéré à la Maison centrale de Conakry, l’opposant rompt le silence et affiche une sérénité assumée.

Dans un message publié sur la page Facebook officielle de son parti, il réaffirme sa bonne foi et revient sur son incarcération, qu’il dit désormais accepter comme une étape incontournable de son parcours.

« Certains sont partis d’ici pour être présidents et d’autres sont partis de la présidence pour se retrouver ici. Je considère qu’ici faisait partie de mon parcours et il fallait que j’y vienne, donc je dis al hamdoulilah », déclare-t-il.

Aliou Bah confie avoir tiré des enseignements de son séjour en détention, qu’il qualifie d’expérience enrichissante.

« Mon passage ici m’a fait rencontrer des personnes ressources que je n’aurais peut-être pas rencontrées étant libre, car nos chemins étaient parallèles », explique-t-il.

Refusant de se définir comme un prisonnier, il précise : « La Maison centrale fait partie de la Guinée, donc c’est une étape de ma route. Et tant que mon esprit et ma conscience sont libres, je me considère libre », a-t-il conclu.