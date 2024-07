Contrairement aux affirmations du ministre des Affaires étrangères, l’Organisation internationale de la Francophonie n’a pas levé totalement les sanctions contre la Guinée.

L’institution dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo a apporté des précisions. « Les États et gouvernements membres réunis lors de la 128e session du Conseil permanent de la Francophonie ont décidé d’alléger la mesure de suspension de la Guinée en autorisant la reprise partielle et progressive de sa participation aux réunions des instances de la Francophonie (commissions et CPF), ainsi que la pleine reprise de la coopération multilatérale avec l’OIF », a précisé l’institution sur X (ancien Twitter).

Cette précision de la Francophonie contredit en partie les affirmations du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, qui a déclaré, en marge d’une rencontre avec la cheffe de la délégation de l’Union européenne, la levée de toutes les sanctions, entraînant de facto la réintégration de la Guinée au sein de l’institution.