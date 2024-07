L’organisation internationale de la Francophonie a levé les sanctions contre la Guinée, imposées à la suite du coup d’État contre du 5 septembre 2021 qui a mis fin au régime Alpha Condé.

L’annonce a été faite, ce mercredi 3 juillet 2024, par le ministre des Affaires étrangères en marge d’une rencontre avec la cheffe de la délégation de l’Union européenne en Guinée.

“C’est l’occasion de remercier l’OIF qui a d’abord ouvert la porte à la Guinée pour que la Guinée parle elle-même devant les membres de cette organisation. Je suis très heureux de savoir qu’après notre communication au nom du chef de l’État, le 19 juin, il y a eu une réunion du conseil permanent à Paris, le 26, et à la suite de cela, les sanctions ont été levées. La Guinée réintégre le conseil permanent et toutes les commissions de la francophonie. Et la Guinée reprend toute la coopération avec la francophonie”, a déclaré Morissanda Kouyaté, tout en remerciant la secrétaire générale, la Rwandaise Mme Louis Mushikiwabo.