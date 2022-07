Il y a un adage qui dit : « Qui veut aller loin, ménage sa monture », a entamé Zalikatou Diallo, ancienne ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté lorsqu’elle s’exprimait sur les enjeux des élections communales à venir. C’était à l’occasion de l’Assemblée générale du Rpg arc-en-ciel tenue le week-end dernier.

Selon Dr Zalikatou Diallo, l’ancien parti au pouvoir, le Rpg arc-en-ciel a eu lors des élections communales de 2018 3321 conseillers sur les 7012, sur toute l’étendue du territoire national. Ce qui a fait du Rpg arc-en-ciel la plus grande formation politique d’après elle. Pour les élections communales à venir, dit-elle, le parti veut maintenir sa suprématie en arrachant cette fois-ci plus de 4 mille conseillers communaux.

« Si on prend les élections communales de 2018, sur les 7 mille 12 conseillers communaux en République de Guinée, toutes obédiences politiques confondues, le Rpg arc-en-ciel seul a 3321 conseillers communaux et des maires. Ça représente quarante sept pour cent (47%) de tous les conseillers communaux. Nous sommes en première position. Le parti qui est dernière nous, le deuxième n’a eu que deux mille et quelques conseillers. Le troisième a eu quatre cent quatre vingt quinze (495) conseillers. Le nombre cumulé des conseillers communaux obtenu par le deuxième et le troisième n’atteignent pas ce que le Rpg arc-en-ciel a obtenu. Cela veut dire que nous sommes un grand parti. Nous devons mobiliser nos ressources pour mettre nous en ordre de bataille. Parce que la transition a beaucoup duré, elle finira un jour à passer à l’ordre constitutionnel. Nous aurons à organiser des élections. Et les premières élections en vue ce sont les élections communales à la base. Il faut qu’on travaille dès maintenant comme on a l’habitude de le faire. Nous sommes à 3321 conseillers. Il faut qu’on ait pour objectif de plus de 4 mille conseillers communaux pour les prochaines élections communales », a longuement expliqué Dr Zalikatou Diallo, ancienne première vice-présidente de la neuvième législature qui était dirigée Amadou Damaro camara.