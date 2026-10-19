Tournoi UFOA-A U20 : la Guinée domine le Liberia et se qualifie en demi-finales

Après sa victoire face au Mali, le Syli junior enchaîne un deuxième succès consécutif dans le tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN U20. Les juniors guinéens se sont imposés (1-0) face au Liberia, ce dimanche 18 octobre à Bamako, et décrochent leur billet pour les demi-finales.

Le stade Ouezzin Coulibaly de Bamako a accueilli, ce dimanche, la première affiche du groupe A comptant pour la deuxième journée du tournoi zonal UFOA-A des moins de 20 ans. La rencontre s’est soldée par une victoire de la sélection guinéenne (1-0) face au Liberia.

L’unique but de la partie a été inscrit par le défenseur Thierno Diallo, à la suite d’un corner, à la demi-heure de jeu.

Le Syli junior se hisse en demi-finales

Ce deuxième succès consécutif permet aux Guinéens de décrocher leur qualification pour le dernier carré de la compétition.

Les hommes de Mohamed Lamine Sylla aborderont désormais la dernière journée avec l’objectif de terminer en tête du groupe A. Ils affronteront la Gambie le 21 octobre prochain à 16 heures.

Avec six points en deux rencontres, le Syli junior réalise un début de tournoi réussi et confirme ses ambitions dans cette compétition qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20 prévue en 2027 au Ghana.