A l’occasion d’un point de presse, ce samedi 4 juillet 2020, le comité d’organisation du Salon des entrepreneurs de Guinée (Saden 2020) a présenté les 53 projets retenus pour la phase finale du concours Social Entrepreneurship Program (Sep).

La Société financière internationale (Sfi) en partenariat avec le Saden et l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (Aguipe), avec une collaboration de la Banque mondiale (Bm) à travers le Programme du développement agricole intégré de la Guinée (Pdaig), a lancé ce samedi le Social Entrepreneurship Program, un concours qui vise, non seulement, la promotion de l’esprit entrepreneurial de la jeunesse guinéenne, mais également impulser une réflexion autour des solutions adaptées aux problématiques liées à la Covid-19.

Face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur privé, cette compétition virtuelle vise à valoriser le rôle des entreprises dans le développement de solutions innovantes à impact économique, technologique et social immédiat afin de venir en aide aux populations de Guinée face aux difficultés liées à la pandémie du Covid-19 et de soutenir l’emploi.

Dans son allocution, le directeur général de l’Aguipe, Sékouba Mara par ailleurs président du comité d’organisation est revenu sur les principaux objectifs du Saden. «En tant que structure comme Saden qui a pour objectif l’accompagnement, l’émulation, la formation, le financement des activités et des projets et des entreprises naissantes, nous avons estimé important, conformément à nos principaux objectifs, de protéger les Pme contre les impacts de l’épidémie, permettre à des entreprises de poursuivre leurs activités parce que beaucoup d’entre elles ont dû arrêter, maintenir et créer des emplois, stimuler la créativité des jeunes, faire participer les entreprises au maintien de la stabilité de l’économie guinéenne. Nous avons orienté le programme en deux volets. Vous avez le social Entrepreneuriaship compétition qui couvre notamment l’agrobusiness, la santé, la technologie, la culture, le tourisme, le transport et logistique. Un second volet qui concerne les lauréats, dénommé Social entrepreneuriaship Bootcamp qui constitue des accompagnements de formation dont ils vont bénéficier. Ça va être des entraînements à fond avec des experts et des compétences qui sont habituées à ce genre d’activités. Dans le cadre de ce programme, nous avons élaboré, validé et bénéficié des accompagnements et des observations des experts de la Banque mondiale, de la Sfi, du Pdaig».

Le Social entrepreneuriaship program est un programme pluridisciplinaire alliant, à la fois, un concours de business plan et un bootcamp pour les lauréats, a fait savoir Alexandra Celestin, représentante pays de la Sfi. «Nous sommes convaincus que cette compétition créera non seulement un pont vers de nouveaux emplois, mais qu’elle constituera aussi un tremplin vers l’autonomisation des jeunes guinéens à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus dans un contexte difficile pour le secteur privé».

Pour sa part, le représentant du Pdaig, Mohamed Sacko s’est réjoui «de l’intérêt patent pour ce dispositif de soutien à l’émergence d’initiatives innovantes», tout en rappelant que «ce projet va contribuer de manière efficace et visible à la lutte contre les effets de la pandémie sur les populations et les entreprises agricoles».

Du 25 mai au 18 juin, le comité d’organisation a enregistré 263 projets dont 53 ont été présélectionnés parmi lesquels 12 seront sélectionnés pour la phase finale à raison de deux par catégorie.

A l’issue du concours, les lauréats recevront une subvention d’au moins 10 mille Usd par projet et bénéficieront de séries de formation leur permettant de développer leur initiative.

Treize coachs seront également mis à la disposition des candidats présélectionnés qui auront pour mission d’accompagner et d’aider les porteurs de projets durant les phases finales de développement et de mise en œuvre de leur plan d’affaires.

Les auditions finales des candidats se dérouleront du 13 au 17 juillet 2020, via une plateforme de visioconférence, devant un jury co-présidé par Alexandra Célestin de la Sfi et Guy-Laurent Fondjo, Directeur général d’Afriland First Bank. Chaque porteur de projet bénéficiera de 15 minutes pour défendre son idée, suivies de 8 minutes de questions-réponses avec le jury afin d’évaluer la faisabilité du projet proposé. Le résultat final sera annoncé le 20 juillet 2020.