Les violences faites aux femmes sont nombreuses certes, mais celles commises envers les hommes ne sont pas à banaliser. A la fin du mois de mai dernier, une femme a brûlé son mari avec de l’eau chaude.

«Je me suis disputé avec elle à cause de la semence du maïs. Je l’ai frappé sans la blessé ensuite l’a trainé dans la tapade par la main, et je l’ai laissée là-bas. Mais depuis, je ne savais pas qu’elle était fâchée contre moi. Alors, après la prière du crépuscule (20h30) je suis venu me coucher, c’est-là qu’elle a versé l’eau-chaude sur moi», nous confie Ibrahima Sory Baldé.

Joint au téléphone par notre rédaction ce vendredi 04 juin 2021, un médecin du côté de l’hôpital préfectoral de Koubia revient sur les circonstances dans lesquels, il l’a reçu.

«C’est dans la nuit du 22 au 23 mai qu’un homme d’une soixantaine d’années du nom de Ibrahima Sory Baldé a été reçu à l’hôpital de Koubia. Il a été brûlé profondément à l’eau chaude par sa femme. Ses brûlures sont du 10e degré. L’eau chaude a touché les membres supérieurs, le dos et le thorax. Mais il se rétablit petit à petit», précise Pascal Camara.

La mise en cause dans cette affaire est une mère de 4 enfants. Elle serait mise aux arrêts par la police de Koubia peu après ce drame, mais selon nos informations provenant de la localité, étant nourrice d’un bébé de deux mois seulement, elle a été mise à la disposition de sa famille en attendant de s’occuper du bébé..

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinee360 à Labé