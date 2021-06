Le président gambien a bouclé une visite de 48 heures en Guinée, ce vendredi 04 juin 2021.

En présence de son hôte, Alpha Condé a rappelé quelques soubresauts que la Gambie a connu. «Mais Dieu merci, aujourd’hui, le pays est tranquille, le pays avance, il a fait beaucoup de progrès…Comme c’est un pays dont le tourisme est constitué presque de 25% du PIB. Le Covid a apporté quelques dégâts, mais heureusement, le tourisme revient. Et nous espérons que la Gambie va connaître une évolution économique de plus en plus favorable. Nous souhaitons prospérité, et santé au président et sa famille et à la Gambie»

«La Guinée sera toujours aux côtés de la Gambie pour l’accompagner[…]», a rassuré le locataire de Sékhoutouréyah.

«Et nous ferons notre possible pour le renforcement de la coopération au profit de nos deux peuples. Évidemment, je suis plus âgé que lui (Adama Barros, Ndlr), plus ancien, donc je suis prêt à échanger les expériences avec lui. Mais c’est un échange, parce qu’on apprend l’un, près de l’autre», poursuit Alpha Condé.

A l’occasion de ce séjour, le président Barrow a visité les deux grands sites hydroélectriques en projet : Kaleta et Souapiti.