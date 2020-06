Au cours d’une cérémonie solennelle le 30 mai 2020, le Parti au pouvoir le RPG arc-en-ciel et certains partis alliés ont décidé de mettre en place la coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODECC). Cette nouvelle structure vient remplacer la coalition démocratique pour une nouvelle constitution (CODENOC).

Dans l’émission les Grandes gueules de ce jeudi 4 juin 2020, l’ancienne ministre des sports Domani Doré est revenue largement sur les raisons qui ont poussé la majorité présidentielle à aller vers une telle initiative.

«La CODECC fédère en son sein des partis politiques et des organisations de la société civile, qui ont décidé de promouvoir l’unité nationale et de joindre à cela le garantit nécessaire et implanter la culture démocratique. La République ne peut pas construire dans l’anarchie, elle doit plutôt répondre à ce que nous appelons le minimum de sincérité dans la gestion du pouvoir. Nous avons bénéficié deux fois, je parle de 2010 et de 2015 d’une offre politique en permettant au RPG arc-en-ciel et à ses alliés de développer ce pays. La vision à laquelle nous avons souscrit depuis 2010, est une nécessité qui s’impose en nous, parce que le plus important est que le peuple tranchera toujours pour ce qu’il estime être bon pour son avenir.» a-t-elle fait savoir.

À la question de savoir si le « changement dans la continuité » suppose une éventuelle candidature du président Alpha Condé qui est à son second et dernier mandat, la députée et présidente du mouvement la « Guinée Audacieuse» répond en ces termes :«À un moment donné, il faut qu’on apprenne à garantir les fondamentaux de la démocratie et pour cela, les partis politiques qui sont de la mouvance ou de l’opposition doivent donner cet exemple dans le creuset de leurs formations politiques. Les partis politiques ont le choix de leur candidat.»