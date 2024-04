Le débat sur un éventuel glissement du chronogramme de la transition divise les acteurs sociopolitiques guinéens depuis la sortie du Premier ministre, Bah Oury, qui a évoqué le sujet.

Pour le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), le délai de 24 mois est bien tenable.

“Du point de vue contribution, nous nous pensons qu’en écourtant certaines activités tel que le RAVEC, on peut raccourcir, on prépare un chronogramme d’urgence de façon inclusive et participative de tous les acteurs conformément aux dispositions de l’article 77 de la charte”, a laissé entendre Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du Forum.

S’agissant de la non reconnaissance des organes de la transition par les Forces vives de Guinée, le vice-coordinateur du FFSG espère qu’une solution sera trouvée avant l’expiration de ce délai.

“C’est un détail nous allons voir comment l’opérationnalisation va être faite. Mais pour nous, on a encore du temps, nous ferons en sorte que les actes que le Premier ministre est en train de poser rentrent dans le cadre de la gestion de cette crise pour amoindrir les conséquences. Parce qu’avec le dialogue, la guerre ne peut pas être possible. Donc en ce qui nous concerne nous ferons tout pour ne pas en arriver là”.

Dans le contexte actuel de la crise, il est plus que nécessaire selon Boubacar Biro Barry que le CNRD et les Forces vives discutent ensemble des problèmes concernant le retour à l’ordre constitutionnel en bonne et due forme.