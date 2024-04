Mère de 10 enfants, Mariame Sylla a été tuée dans une bagarre à Kourémalé dans la préfecture de Siguiri. Le drame s’est déroulé dans la matinée du 3 avril 2024.

Selon les témoignages, c’est l’enfant de la défunte qui serait l’élément déclencheur de cette bagarre. Le sous-préfet de Kourémalé, Capitaine Siaka Doumbouya, explique.

“C’est un drame inédit que nous avons enregistré aujourd’hui à Kourémalé, entre deux familles. J’ai été alerté qu’une femme est couchée sur le sol et qu’elle ne parle plus. C’est ainsi qu’on a formé une délégation afin de se rendre sur les lieux avec le médecin légiste. Effectivement, on a trouvé que la femme était presque morte, nous avons cherché à connaître les causes de leur bagarre. Selon les explications, c’est le fils de la défunte qui est allé auprès de deux femmes qui étaient en train de laver le linge. Celles-ci auraient versé de l’eau sur l’enfant. La mère de l’enfant, Mariame Sylla se serait déplacée rencontrer les deux femmes. Il s’en est suivi des disputes puis la bagarre. Elles se seraient jetées sur la dame, c’est ainsi que la mère de l’enfant est tombée et a rendu l’âme. Dans leur rapport, les médecins n’ont relevé aucune trace sur le corps qui prouve qu’elle a été frappée par ces deux femmes”, a expliqué le sous-préfet.

De son côté, le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de la mort de dame Mariame Sylla.

Mamoudou Aimé Césaire Condé