L’insécurité a atteint son paroxysme en Haute Guinée avec son lot d’attaques à main armée et de découvertes macabres.

Le dernier cas en date s’est produit à Tassiliman, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Siguiri où les corps amputés de 3 fillettes disparues depuis dimanche, ont été retrouvés.

“Le dimanche passé, les 3 fillettes du fils de mon grand frère sont parties au jardin, mais ne sont plus revenues. Nous les retrouvons 4 jours après déjà mortes. Les parties intimes, les yeux et langues arrachés. Les corps étaient en état de décomposition. Les autorités ont été informées. Nous avons jugé nécessaire d’enterrer les corps parce qu’ils ne pouvaient plus être transportés à la maison”, a expliqué Daouda Kalé.

Les autorités judiciaires ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour élucider ce crime.

Mamoudou Aimé Césaire Condé