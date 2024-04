Le Premier ministre a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de la revue globale des portefeuilles actifs des projets d’investissement public le mercredi 3 avril 2024. En présence des membres du gouvernement ainsi que des partenaires au développement, Bah Oury a fustigé la lenteur dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement avant d’annoncer la création très prochainement d’une unité de suivi des projets.

Cette revue de 2 jours vise à fournir aux parties prenantes une base de données actualisée décrivant la situation de chaque portefeuille. La démarche inclut notamment l’évaluation des portefeuilles actifs des bailleurs, la présentation des résultats des travaux de finalisation des contrats, l’identification des difficultés entravant leur mise en œuvre.

Dans son allocution, le Premier ministre a remercié tous les partenaires au développement pour leur engagement soutenu dans le processus de développement socio-économique de la Guinée. Il a ensuite invité l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des projets à redoubler d’efforts pour lever les goulots d’étranglement afin d’améliorer la capacité d’absorption des fonds du pays. “Il s’agira essentiellement de respecter les procédures de passation des marchés et d’obtention des avis de non-objection à travers une planification rigoureuse du processus. Le non-respect de ces procédures ne peut être érigé en règle et la raison d’être des unités de gestion est de répondre avec efficience aux défis de mise en œuvre des projets et programmes de développement ainsi que la capacité d’absorption pour notre pays”, a-t-il dit, tout en dénonçant la “lenteur injustifiable” dans la mise en œuvre des projets et programmes.

À cet effet, il a également annoncé la création prochaine d’une unité chargée du suivi des projets à la Primature. “On a des financements, des programmes, des projets, des besoins extrêmement importants, la population attend, elle doit voir nos engagements à répondre aux défis et ça, on ne peut se permettre d’avoir des fonds qui sont disponibles et parler de lenteurs qui ne sont pas justifiables”.

Dans un élan de partenariat, les représentants des institutions financières internationales ont réaffirmé leur engagement envers la Guinée. Issa Diaw de la Banque mondiale a souligné un engagement financier massif de 1,2 milliard de dollars sur 19 projets. Tandis qu’Alpha Boubacar Diallo de la Banque islamique de développement a salué l’appui continu du gouvernement guinéen, témoignant ainsi d’une coopération solide totalisant 1,5 milliard de dollars.

La Banque Africaine de développement a également été représentée, mettant en avant l’engagement commun en faveur de la performance et de la reddition de comptes. Son représentant a souligné l’importance d’insuffler une culture de résultats pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes.