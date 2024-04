Ahmadou Thierno Diallo, expert en développement et ancien ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine, a animé une conférence de presse, ce jeudi 04 avril 2024. À cette occasion, il a porté son regard sur la gestion de la société d’électricité de Guinée (EDG).

Pour Ahmadou Thierno Diallo, le système énergétique guinéen accuse un retard financier de 3 décennies. Ce qui serait, selon lui, l’une des causes des difficultés de production et de distribution équitable du courant électrique dans les ménages.

« Pendant 30 ans, il n’y a pas eu d’investissement dans le secteur de l’énergie, de Garafiri à Kaleta. On ne peut pas rattraper ce retard en faisant de l’urgence. Nous avons une vétusté des installations et des infrastructures dont les réseaux de distribution parce que même si on produit de l’électricité on injecte dans le réseau, il y a des moments où ça n’arrive pas aux consommateurs parce qu’un câble va péter ou le transformateur va sauter. Ces installations doivent être réhabilitées », a-t-il souligné.

Poursuivant, l’ancien ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine a présenté des données “percutantes” sur la production actuelle d’électricité en estimant qu’il n’y a pas “suffisamment de capacités même dans le réseau du transport. C’est le cas de Souapiti ou à un moment donné, on ne pouvait injecter que 30 mégawatts dans le réseau de transport alors que les charges sont à Conakry”.

Sur la gestion de la société d’électricité de Guinée (EDG), Ahmadou Thierno Diallo a fustigé le fonctionnement de l’unique entité chargée de la distribution d’électricité.

Pour lui, dans sa structure actuelle, EDG a fait son temps. Elle “a montré ses limites” et n’a pas été en mesure de fournir des services adéquats à la communauté même si l’État lui subventionne à coût de milliards chaque année.

« Il faut ramener des compétences sur le terrain pour permettre de gérer la distribution pour fournir de l’électricité. Il faut établir la vérité du prix et que le consommateur qui paie l’électricité et non le contribuable. Si on n’a pas une politique tarifaire convenable pour pouvoir couvrir les coûts, on ne ferra jamais l’équilibre et il y aura une subvention difficile à déterminer parce que la subvention est essentielle pour protéger les vulnérables qui sont les ménages qui n’ont pas les moyens.

La production d’un kWh est trois fois supérieure au prix de la vente. Comment est-ce qu’on peut avoir un équilibre pour cette entreprise si le coût de revient est supérieur au coût d’achat et 80% de la clientèle de EDG est facturé au forfait. Est-ce qu’on peut mettre un équilibre financier en place si on ne sait même pas ce que le consommateur consomme ?», a fustigé l’ancien ministre.