Les Forces vives de Guinée sont visiblement déterminées à faire respecter le chronogramme de la transition fixé entre la Guinée et la CEDEAO. Pour les membres de cette organisation, la transition en cours prendra fin le 31 décembre 2024. Passé ce délai, le vice-président de l’ANAD, Édouard Zoutomou Kpogomou prévient le CNRD qu’un autre gouvernement sera mis en place.

Joint au téléphone, le président du parti UDRP rappelle que c’est un message fort que les Forces vives ont envoyé à la junte à travers sa déclaration du 1er avril 2024.

«En tant que ANAD, nous avons accepté cette date de très bonne foi et pour prouver que nous sommes pour que cette transition se termine dans de très bonnes conditions. Maintenant que cet accord a été concocté et accepté, il ne tient plus qu’au (CNRD, ndlr) de respecter les termes parce que, et la Charte et le chronogramme ce sont eux qui ont concocté pas nous. Donc, nous les prenons aux mots. Pour nous de la coalition ANAD, la transition est finie en décembre 2024. Passé cette date d’abord nous ne reconnaîtront plus le CNRD et cela veut dire que c’est un autre gouvernement qui sera mis en place de gré ou de force ».

À la question de savoir si l’ANAD, dans sa logique de ne plus reconnaître les autorités de la transition à partir du 31 décembre 2024, envisage de retirer ses représentants au sein du Conseil national de la transition, Dr Zotomou répond : « On peut les retirer aujourd’hui comme à n’importe quel moment, seulement cela n’aura aucun sens maintenant avant la fin de la transition qui est très proche. En ce moment, nous serons coupés de tout mouvement et de tout renseignement».

Ce proche de Cellou Dalein Diallo demande au général Mamadi Doumbouya d’avoir pitié de son pays en respectant ses engagements conclus avec les entités internationales pour une bonne fin de la transition.