Le président du parti MSD affirme que la Guinée n’est pas prête à aller aux élections pouvant aboutir au retour à l’ordre constitutionnel.

Pour Dr Abdoulaye Diallo, le CNRD n’a jamais eu une vision claire de sa gouvernance. C’est pourquoi, cet acteur politique estime que la transition guinéenne a besoin d’être recadrée.

“C’est pas facile que des militaires se réunissent pour développer un pays. Nous constatons que le CNRD n’a jamais fait un programme spécial pour l’organisation des élections pour aller vers le retour à l’ordre constitutionnel”, affirme le leader du parti MSD.

Dr Abdoulaye Diallo rappelle qu’il a fallu que la CEDEAO brandit la menace pour que la junte guinéenne s’engage à rendre le pouvoir dans un délai de deux ans.

Le manque de volonté du CNRD à organiser les élections se traduit aussi par le fait que, selon lui, le gouvernement n’a pas prévu une ligne budgétaire pour les élections dans la loi des finances de cette année.

“On ne peut pas faire les élections sans argent. D’ailleurs, est-ce que nous sommes prêts à faire les élections, parce qu’il ne faut pas faire les élections seulement. On sait que le RPG et l’UFDG c’est leur souhait qu’il y ait des élections non stop, c’est des partis électoralistes, mais est-ce que nous sommes prêts? Je ne crois pas”.

A en croire Dr Abdoulaye Diallo, la Guinée a besoin d’une transition beaucoup plus responsable. Ce qui est loin d’être obtenu pour le moment deux ans après le coup d’ État contre Alpha Condé, regrette-t-il.

S’agissant d’un éventuel glissement du calendrier évoqué par le Premier ministre, Bah Oury, le leader du MSD indique qu’à date le pays ne dispose même pas d’un chronogramme.

“On ne voit même pas un chronogramme pour le moment. On a pas vu la capacité de Mamadi Doumbouya à gérer, à rassembler les guinéens dans un élan patriotique sans haine et sans discrimination”, déplore M. Diallo.