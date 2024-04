L’ancien président Alpha Condé a présenté ses condoléances à l’armée guinéenne suite au décès, le 3 avril 2024, du général Mohamed Diané, ancien chef d’Etat-major de l’armée de terre.

Le président déchu le 5 septembre 2021 salue la mémoire d’un collaborateur dont l’exemple d’abnégation doit être perpétué au sein de l’armée guinéenne.

“La disparition de cet officier de valeur, formé à l’Ecole militaire de Saint Cyr en France, loyal et compétent, est une grande perte pour l’institution militaire et pour toute la nation guinéenne. Je garde de ma collaboration passée avec lui, l’image d’un homme d’une grande probité et de disponibilité mise au service de l’armée nationale, notamment sur l’encadrement et la formation de jeunes recrues. Puisse son itinéraire et exemple, servir d’exemple à tous les jeunes militaires engagés au service de la souveraineté de notre pays et de l’intérêt général. Paix à son âme et que Dieu l’accueille dans son paradis”, a posté l’ancien président de la République sur Facebook.