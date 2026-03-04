Un nouvel enlèvement secoue la ville de Dinguiraye. Selon des informations concordantes, les faits se sont produits aux environs de 21 heures, ce mardi 4 mars 2026, dans la commune urbaine.

D’après des témoins, des hommes en treillis militaires et encagoulés, arrivés à bord de trois véhicules, se sont introduits dans une concession familiale avant d’emporter de force la mère et la sœur de l’ancien ministre Tibou Kamara, actuellement en exil.

À l’heure où nous publions ces lignes, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités sur les circonstances et les motivations de cette opération.

Ce nouvel enlèvement s’inscrit dans une série de cas similaires qui ont marqué l’actualité récente en Guinée. Parmi les victimes figurent les activistes Foniké Mengué et Billo Bah, le journaliste Habib Marouane Camara, ainsi que la militante de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Néné Oussou Diallo. S’y ajoutent également le père du journaliste Babila Keïta et les enfants du chanteur engagé Eli Kamano.

La recrudescence de ces enlèvements suscite une vive inquiétude au sein de l’opinion publique, dans un contexte politique déjà tendu.