Alors que le gouvernement a fait des efforts pour maintenir le prix du poulet entier à 280 000 GNF sur le marché, les vendeurs font face à un autre problème majeur dû à la rareté. Cet aliment, très prisé pendant le mois de Ramadan, est devenu de plus en plus difficile à obtenir. Même les grossistes affirment être confrontés à des conditions strictes pour se le procurer. Notre journaliste s’est rendu au marché de Matoto au troisième jour du mois de pénitence pour constater la situation sur le terrain.

Rencontré dans son magasin au marché de Matoto, Ousmane Keïta, grossiste en poulet importé, explique les raisons de cette pénurie.

« Les importateurs de poulets nous ont dit qu’il y a une grippe aviaire en Europe. C’est ce qui entraîne le manque de poulet sur le marché. En ce moment, il est très difficile d’en avoir. Même lorsqu’on en trouve, il y a des conditions strictes. Par exemple, on ne peut pas acheter plus de cinq cartons à la fois, et pour en avoir cinq, il faut prendre aussi des articles que l’on n’aurait pas forcément choisis », explique-t-il.

Malgré cette rareté, Ousmane Keïta souligne qu’il est contraint de trouver des solutions pour maintenir sa clientèle.

« Si tu achètes un carton de poulet à 270 000 GNF en gros, tu dois payer des frais de manutention de 1 000 GNF par carton à la société, et 2 000 à 2 500 GNF pour le transport. Si tu revends le carton à 280 000 GNF, il n’y a même pas de bénéfice », précise-t-il.

Ousmane Keïta lance ainsi un appel aux autorités pour qu’elles s’impliquent davantage dans la gestion de l’approvisionnement en poulet, malgré la crise mondiale liée à la grippe aviaire.