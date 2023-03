L’allure que prend la crise sociopolitique préoccupe plus d’un guinéen. Pour éviter le pire, le prédicateur religieux, Elhadj Mansour Fadiga initie une démarche dans le but de réunir le CNRD et les Forces vives de Guinée autour d’une même table.

«Vu la gravité de la situation, j’invite les leaders religieux et les sages à entamer des démarches auprès des deux protagonistes qui sont le CNRD et les forces vives afin de trouver des solutions pour mettre fin à l’effusion de sang des Guinéens», a exhorté Elhadj Mansour Fadiga.

Le grand imam de la Mosquée de Nongo n’exclut pas d’être à la tête de la délégation des religieux pour mener les démarches. «C’est une initiative personnelle, inchAllah je serai à la tête de la délégation».