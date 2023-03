Le Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, a nommé ce samedi 04 mars 2023, les membres du conseil d’administration du Fond des garanties des prêts aux entreprises (FGPE).

Pour occuper le poste du président de cette institution, le colonel Mamadi Doumbouya a placé sa confiance sur Sékou Ahmed Coumbassa, ambassadeur directeur de protocole d’État de la présidence de la République de Guinée.

Membres

1- Lanciné Hawa Doumbouya directeur de cabinet adjoint à la primature de la République de Guinée

2- Madame Mata Keita cheffe de division des valeurs et titres à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique au ministère de l’économie et des finances

3- Fodé Bakary Bangoura conseillé juridique au ministère du budget

4- Sadou Kaba conseiller chargé des questions économiques et financières et du secteur privé au ministère du commerce de l’industrie et des petites et moyennes entreprises

5- Sidi Mohamed Cherif président de l’association professionnelle des établissements de crédit APB

6- Sékou Oumar Diakité président de l’association professionnelle des institutions micro-finances APIMG

7-Alpha Ibrahima Bah confédération générale des entreprises de Guinée CGEGui

8- Madame Thérèse Behara directrice générale Takebe globale business de Kaloum administratrice indépendante

9- Madame M’balou Nabe manager directrice du bureau au cabinet IFN à Conakry et co-administratrice du centre de gestion agréée de Dixinn, administratrice indépendante

10-Madame Barry Hadiatou Diallo directrice générale et administratrice indépendante.