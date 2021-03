A Labé, les réactions fusent de partout depuis l’arrestation du journaliste Amadou Diouldé Diallo. Le 27 février dernier à Conakry, M. Diallo a été arrêté mis en garde à vue avant d’être inculpé pour « offense au Chef de l’Etat » et écroué à la maison centrale de Conakry.

Du côté de Labé, les journalistes dénoncent les mauvaises attitudes à l’encontre des hommes de médias, les conditions de l’arrestation du journaliste et historien le doyen Diouldé Diallo et l’atteinte à la liberté d’expression.

Pour le doyen Bah Sanoussy, aucun citoyen ne devrait être inquiété pour ses opinions : « Un citoyen qui s’exprime sur le climat sociopolitique de la nation ne doit pas être arrêté pour ses propos. »

Idrissa Sampiring Diallo dénonce un vice de procédure. Pour lui, Amadou Diouldé Diallo est un prisonnier politique : « À ce niveau c’est la loi sur la liberté de la presse qui s’applique, que ça soit le journaliste ou son invité dans les conditions d’applicabilité de la loi sur la liberté de la presse il n’y a pas de prison. Les peines prévues c’est des peines pécuniaires. Donc on ne comprend pas pourquoi l’officier de police judiciaire intervient dans la procédure. »

Cette situation doit plutôt interpeller les journalistes à redoubler d’efforts et de vigilance, estime doyen Sanoussy : « Depuis un certain temps c’était Lansana Camara, c’était Marouane. Beaucoup de journalistes ont goûté à la prison, aux convocations. Mais cela ne devrait pas japper notre moral. Nous avons une mission. Nous sommes un pouvoir aujourd’hui. S’il n’y a pas de liberté d’expression, je me demande comment on peut semer les fondements d’une démocratie. »

Quelle que soit la nature du régime en place, la presse résistera, soutient Idrissa Sampiring Diallo : « Ceux qui pensent qu’en mettant des journalistes en prison ils vont museler la presse, qu’ils se détrompent. Même si on ferme toutes les frontières, l’information va circuler ou qu’on coupe l’internet comme on a l’habitude de le faire, l’information va circuler. »

Tiguidanké DIALLO, correspondante Guinee360 à Labé