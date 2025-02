Le gouvernement entamera, à partir du 5 février 2025 à Nzérékoré, une immersion d’un mois à travers les différentes régions du pays. Présentée comme une initiative de proximité avec les populations, elle est vivement critiquée par l’UFDG, qui y voit une “campagne déguisée” en faveur de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle.

“L’immersion des membres du gouvernement à l’intérieur du pays est une répétition de l’histoire”, a dénoncé Souleymane Souza Konaté, conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, en rappelant les précédentes immersions, y compris celle du camp Kaleah.

“Une mascarade de plus financée par l’argent du contribuable. Pendant que le chômage et la pauvreté explosent, que la vie devient insoutenable et que 32 000 jeunes fuient la Guinée, le gouvernement viole la Charte de la transition en préparant une candidature illégale au lieu de restaurer la démocratie”, a-t-il ajouté.

Évoquant également la “marche de l’unité et de la paix” organisée à Kankan, Souza Konaté établit un parallèle avec les méthodes du CNDD en 2009.

“Cette opération rappelle étrangement les campagnes de charme du capitaine Moussa Dadis Camara, financées par les moyens de l’État pour confisquer le pouvoir. À Kankan, élèves privés de cours, fonctionnaires mobilisés de force, marchés fermés… La Guinée sombre dans une pâle copie des pratiques du passé.”

À l’opposé, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, justifie ces initiatives par une volonté de consolidation nationale. “La candidature du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement des Guinéens et maintenir l’élan du développement”, a-t-il affirmé à Kankan.

Alors que les critiques s’intensifient et que la transition peine à convaincre sur sa neutralité, cette immersion gouvernementale risque d’accentuer les tensions à l’approche de la présidentielle.