Face aux jeunes de l’Axe, le Premier ministre Bah Oury est revenu sur la présidentielle de 2020 qui a conduit au troisième mandat d’Alpha Condé. Il a affirmé que tous ceux ayant pris part au processus électoral de cette période – référendum, législatives et présidentielle – avaient signé leur propre “suicide politique”. Se félicitant d’avoir prédit une nouvelle transition bien avant le coup d’État du 5 septembre 2021, il a salué les “perspectives” portées par le CNRD, les qualifiant d’attentes de longue date pour le pays.

“J’avais dit, tous ceux qui participeront au processus politique organisé autour de 2020, que ce soit le référendum, que ce soit l’élection présidentielle, que ce soit même l’élection législative, ils se sont suicidés politiquement. Oui ou non ? Et à l’époque, j’avais dit, les conditions pour qu’une nouvelle transition politique intervienne, ces conditions sont réunies. Certains disaient même, mais Bah Oury est devenu fou, comment ose-t-il dire ça ? Mais la réalité a prouvé cela. Il y a eu le 5 septembre, au moment où personne ne s’y attendait, et les perspectives que le CNRD est porteur, ce sont des perspectives que nous tous, nous avions attendues depuis des années et des années, et pour lesquelles nous nous sommes investis. Avec l’aide de Dieu, demain sera encore plus radieux”, a affirmé le chef du gouvernement.

Il faut rappeler qu’en 2020, plusieurs acteurs politiques membres du FNDC avaient rénoncé à participer à l’élection présidentielle. Par contre, l’UFDG dirigée par Cellou Dalein Diallo y avait pris part et perdu face à Alpha Condé.