L’ancien parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, a vivement contesté les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, qui donnent le candidat sortant, Mamadi Doumbouya, vainqueur avec 86,72 % des suffrages exprimés, selon les chiffres publiés par la Direction générale des élections (DGE).

Joint par Guinée360, Aboubacar Demba Dansoko, membre du Bureau politique national du RPG arc-en-ciel, a rejeté en bloc le processus électoral. Il affirme que son parti ne se sent nullement concerné par des résultats issus d’un scrutin qu’il avait choisi de boycotter, estimant que l’élection ne mérite aucun commentaire de sa part.

« Sur l’élection ainsi que les autres pans du processus, nous ne voulons rien dire sauf que le processus est un braquage », a-t-il déclaré, avant de préciser : « Nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas concernés donc c’est à ceux qui ont participé d’apprécier ».

Le RPG arc-en-ciel figure en effet parmi les formations politiques ayant boycotté cette présidentielle, en s’abstenant de donner des consignes de vote à leurs militants et sympathisants. Selon ce responsable, cette décision a influencé de manière significative la physionomie des résultats annoncés par l’organe de gestion des élections.

« Depuis le 31 décembre 2024, nous étions dans un contexte de transition prolongée sans bases légales », a-t-il poursuivi, remettant en cause la légitimité du cadre institutionnel dans lequel le scrutin s’est tenu.

S’appuyant sur les données provisoires de la DGE, le responsable politique estime que l’abstention et le boycott ont pesé lourdement sur l’issue du vote. « Le boycott du peuple de Guinée a été le seul victorieux de ce triste amusement. Nous y sommes au terme d’un processus dont le victorieux provisoire ne fait pas la fête pour célébrer sa trouvaille », a-t-il soutenu.

Il convient toutefois de rappeler que les résultats publiés par la Direction générale des élections restent provisoires. Conformément aux textes en vigueur, ils doivent encore être examinés et validés par la Cour suprême, seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les prochains jours.