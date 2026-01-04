La Cour suprême a proclamé, ce dimanche 4 les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Dans son verdict, la Cour a revu à la hausse le taux de participation à 82,86% au lieu de 80,95%, selon les résultats provisoires de la DGE.

En ce qui concerne les résultats par Candidat, la Cour a confirmé les chiffrés de la DGE.

Les résultats définitifs placent le candidat de la Génération pour la Modernisation et le Développement (GMD) en tête du classement avec 86,72 % des suffrages exprimés. M. Mamadi Doumbouya est ainsi élu Président de la République de Guinée pour les sept prochaines années.