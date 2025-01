Le leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a invité ses militants à répondre au mot d’ordre de manifestation ce lundi 6 janvier 2025 lancé par les Forces vives de Guinée.

“J’invite les militants et sympathisants de l’UFDG et de l’ANAD ainsi que tous les Guinéens épris de justice et de liberté à répondre, avec la plus grande combativité, au mot d’ordre de manifestation pacifique lancé par les FVG à partir du lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry. Je compte sur la détermination de tous pour conférer à cette manifestation, organisée pour exiger le départ de la junte, le succès qu’elle mérite”, a exhorté l’ancien Premier ministre en exil.

Les Forces vives avaient annoncé le départ du CNRD et la mise en place d’une transition civile dès janvier 2025.

Dans son discours du nouvel, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a annoncé la tenue des élections générales devant conduire au retour à l’ordre constitutionnel en 2025.