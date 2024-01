Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé a annoncé la création de 10 nouvelles communes urbaines et 7 communes rurales.

Le projet de loi est déjà sur la table du Conseil national de la transition (CNT). Le ministre Mory Condé explique qu’il a eu une première séance de travail avec les membres de la Commission Constitution, Lois et Administration publique de l’organe législatif de la Transition. “ Nous avons présenté, mardi 02 janvier, l’avant-projet de loi portant création de 10 communes urbaines et de 7 communes rurales devant les conseillers de la Commission de lois du CNT”, a indiqué le ministre.

Dans sa communication devant les membres de cette commission, le ministre a expliqué aux membres que cette loi permettra de:

“ Rapprocher l’administration locale des citoyens, en particulier en réduisant les distances géographiques et en favorisant l’accessibilité aux services publics;

Améliorer la gouvernance locale en permettant une gestion plus efficace des ressources locales et en favorisant le développement socio-économique des localités concernées;

Renforcer et encourager la participation active des citoyens dans la prise de décision et la gestion de leurs communes”.