Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kankan a fait un état des lieux des dossiers jugés par son parquet courant 2023. Daouda Diomandé a fait savoir que son parquet a traité 548 dossiers dont 375 pour flagrant délit et 173 pour des crimes.

« Au niveau judiciaire, l’année a été très chargée, avec un nombre considérable de procédures, qu’il s’agisse de flagrants délits, de crimes ou d’affaires concernant des mineurs. De janvier à décembre 2022, le parquet a enregistré 476 plaintes. Et en 2023, 548 dossiers ont été transmis par la police et la gendarmerie dont 375 pour flagrant délit et 173 pour des crimes tels que le viol, l’assassinat, l’association de malfaiteurs et les incendies criminels. Pour les cas de flagrant délit, sur les 548 dossiers, 105 ont été orientés vers le cabinet d’instruction, 324 ont fait l’objet de jugement en flagrant délit, 65 ont été classés sans suite, 25 ont été cités directement, et 29 ont été transmis au juge pour mineurs. Nous avons tenu de nombreuses audiences criminelles et correctionnelles, notamment celles concernant les femmes du parti RPG et les manifestations pour l’électricité. Nous avons également reçu des affaires de Kouroussa et de Mandiana, avec deux audiences foraines à Mandiana et une à Kouroussa. Cette année, plus de 10 cas de viol ont été rapportés, dont 5 ont été jugés, notamment celui d’un jeune mineur qui a violé sa camarade, ainsi que des agressions contre une jeune fille sur les rives du fleuve Milo. Pour les jugements correctionnels, 384 dossiers ont été enregistrés, avec 11 cas d’opposition et 24 cas d’appel».

Par ailleurs, le procureur de la République a énuméré les difficultés rencontrées, notamment l’interruption des audiences criminelles faute de moyens pour fournir des avocats aux accusés, en particulier pour les affaires criminelles. Pour y remédier, le magistrat a expliqué que des négociations ont été menées avec un avocat pour reprendre les audiences. De plus, a-t-il ajouté, le tribunal est en sous-effectif, ce qui, selon lui, a compliqué la gestion des audiences criminelles en cas d’absence d’un magistrat, nécessitant parfois le report de certaines affaires.

Pour conclure, le procureur a indiqué avoir saisi la hiérarchie d’augmenter le nombre de magistrats à Kankan.

Mamoudou Aimé Césaire Condé