La folle série du Horoya AC, les succès du CIK et du Wakriya, la belle opération du Hafia face à SOAR… Le point sur les rencontres de la soirée en ligue 1 guinéenne.

La machine HAC…

Depuis sa défaite (1-0) du 28 Novembre dernier à Kankan face à l’Ashanti GB et le nul (0-0) face au Milo FC une semaine plus tard dans la même cité, les Matamkas ont enchaîné une série folle de 6 victoires de rang face aux adversaires les plus prestigieux du championnat. Ce sixième succès d’affilée (victoire 2-0) a été acquis au Stade du 28 septembre, dans le derby contre son voisin de Coleah, l’Éléphant. Yakhouba Gnagna BARRY (24’) et Pape Abdou NDIAYE (82’) sont les buteurs. Le club de Matam, profite de cette soirée parfaite pour distancer ses principaux concurrents et conforte par la même occasion sa place de leader avec ses 26 points à une journée de la fin de la phase aller.

Nouvelle dynamique au Wakriya…

Après son succès contre le Milo FC, la veille, le Wakriya AC vient de soumettre la seconde équipe de la savane. Et c’est justement un ancien du terroir qui a lancé les hostilités dans ce second match de la journée au stade du 28 septembre. Oumar KEITA, du haut de ses 1m90, place une tête gagnante pour l’ouverture du score en faveur du Wakriya AC à la 25’. Sur pénalty, Moustapha CAMARA fait le break juste avant la pause (45’). L’Ashanti GB, qui finira le match à 10, frustré surtout par les décisions arbitrales, ne parviendra pas à redresser la barre. Le Wakriya compte, à la suite de ce succès, 23 points et talonne désormais le Horoya AC, leader.

La pépite Kanté porte le Hafia…

Face à l’Académie SOAR, le Hafia FC a réussi son pari, celui de ne pas enchaîner une seconde défaite devant son public. Et l’homme de cette rencontre n’a été autre que la pépite Mohamed KANTÉ, buteur à la 71’. Pourtant auteur d’un début de saison compliqué, en raison notamment de ses reports avec le Coach Ben CHERIFA, le jeune joueur issu de la réserve du Hafia rentre petit à petit dans l’esprit de son entraîneur. Et c’est le Babata qui en profite. Ce succès (1-0) permet aux verts et blancs de redresser légèrement la pente. SOAR stagne, et laisse filer le Horoya AC.

Loin de ses bases, le Milo FC n’y arrive pas…

En 6 matchs loin de ses bases, le Milo FC n’a obtenu qu’une petite victoire cette saison. L’équipe de la savane a concédé une autre défaite ce soir au stade de la Mission face au CIK. Sampson EDUKU (12e) et Abdoulaye BANARO sont les buteurs de cette rencontre en faveur du CIK, qui remonte à la 4e place avec 21 points désormais.

@JeuneElhadj