Nous venons de l’apprendre, le corps de Roger Bamba, militant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a été remis à sa famille ce lundi 04 janvier 2021.

C’est son parti à travers le responsable adjoint de la Cellule de Communication qui a donné l’information dans la soirée de ce lundi.

Ce militant proche du principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, est mort en détention le 17 décembre 2020 à l’hôpital Ignace Deen de Conakry.

«Suite et conformément au communiqué du ministre de justice en date du 17 décembre 2020, la famille du défunt a fait une demande d’autopsie le 22 décembre. Après une semaine d’attente sans suite, celle-ci a fini par renoncer à l’autopsie pour demander au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, par le canal de Me Salifou Béavogui, et demander la restitution pure et simple du corps de Roger aux fins d’inhumation.», annonce l’UFDG.