La sortie de Dr Faya Millimono du BL et de Sidya Touré sur leurs participations à un éventuel dialogue avec le président Alpha Condé ne laisse pas indifférent l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

À en croire le responsable adjoint de la communication du parti, l’UFDG ne se sent pas concernée par ce dialogue alors que plusieurs responsables du parti croupissent en prison.

«L’UFDG n’est pas demanderesse de dialogue certes, mais est ouverte aux discussions sur des sujets précis. Si main tendue et dialogue il y a, l’UFDG ne se sent pas concernée pour l’instant. On ne peut afficher une volonté de dialogue et au même moment tuer et arrêter les militants de l’UFDG et de l’ANAD, fermer nos sièges et bureaux, confisquer la liberté de voyager aux opposants et instaurer un véritable climat de terreur et de persécution. Il y a donc des préalables qu’il faille résoudre en amont.»

Joachim Baba Millimouno reste pessimiste quant à l’issu de ce prochain dialogue sachant qu’alpha Condé n’a jamais respecté les clauses des dialogues précédents.

En conclusion , Joachim Baba Millimouno réitère la bonne foi de l’UFDG mais n’accorde aucune crédibilité au pouvoir pour sortir de cette crise politique.

«l’UFDG est attachée au dialogue et croit en ses vertus mais nous avons en face des personnes qui n’ont aucun sens de la parole donnée et aucun respect pour nos lois et règlements. À quoi bon de dialoguer avec des personnes sans scrupule qui sont capables de se renier et de nier leurs propres engagements ? Nous réitérons que notre volonté de dialoguer ne souffre d’aucun doute. Mais il y a des préalables à tout dialogue.», a-t-il ajouté.