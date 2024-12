Dans une déclaration publiée ce mardi 3 décembre 2024, le parti Bloc Libéral (BL) a réagi au drame survenu à N’zérékoré le week-end dernier, lors de la finale du tournoi Général Mamadi Doumbouya, qui a causé des pertes en vies humaines, des blessés et d’importants dégâts matériels.

La formation politique dirigée par Faya Millimono déplore les décès survenus et rappelle que l’organisation de ce type d’évènement doit respecter un certain nombre de conditions, telles que : le respect de la capacité d’accueil du stade, la mise en place d’un dispositif de sécurité renforcé, la présence d’une équipe médicale équipée et capable de gérer les urgences, ainsi que l’indication d’issues de secours opérationnelles.

Cependant, selon le Bloc Libéral, les informations rapportées par la presse et les témoignages des personnes présentes au stade révèlent que ces conditions n’étaient pas réunies lors de cet événement tragique du dimanche dernier. Le parti estime que ces graves manquements aux normes de sécurité interpellent, non seulement, les autorités locales, mais aussi les institutions républicaines dans leur ensemble.

Face à cette situation, le Bloc Libéral exige la démission de toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans l’organisation de ce tournoi : “Le Bloc Libéral exige la démission ou la destitution, ainsi que la mise en examen de tous ceux et toutes celles associés à l’organisation de ce tournoi. Cette démarche est non seulement indispensable pour établir les responsabilités dans cet événement tragique, mais également pour garantir que justice soit rendue”, a précisé le Bloc libéral