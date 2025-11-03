Le président du Bloc Libéral (BL), Faya Lansana Millimouno, a officiellement déposé ce lundi 3 novembre 2025 son dossier de candidature à la Cour suprême, conformément au calendrier électoral en vue de la présidentielle du 28 décembre prochain.

Confiant et déterminé, le leader libéral a réaffirmé sa volonté de briguer la magistrature suprême. « Je suis là parce que je suis candidat, et je suis le meilleur candidat pour donner du bonheur à ce peuple. Il suffit que les Guinéens veuillent un changement véritable dans notre pays. Il y a un choix, c’est le président Faya Millimouno », a-t-il déclaré devant la presse, affichant son assurance et son ambition de porter l’espoir d’un renouveau politique.

Sur un ton critique, le président du BL a également déploré le désordre constaté aux abords de l’institution judiciaire, qu’il estime symptomatique d’un dysfonctionnement plus profond de l’État. « La scène qui se fait autour de la Cour suprême ce matin est déjà une preuve que la Guinée est malade », a-t-il fustigé, pointant du doigt la mauvaise organisation du processus.

Avec cette candidature, Faya Millimouno entend se présenter comme une alternative crédible, capable d’incarner le changement et de répondre aux aspirations profondes du peuple guinéen.