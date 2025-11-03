À quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle du 28 décembre, les prétendants à la magistrature suprême se succèdent devant la Cour suprême afin de soumettre leurs dossiers.

Ce lundi 3 novembre 2025, Abdoulaye Kourouma, président du RRD et candidat de cette formation politique, s’est lui aussi présenté devant la juridiction pour accomplir cette formalité.

Sur place, le leader du RRD a réaffirmé la détermination de son parti à participer à toutes les compétitions électorales. « Nous avons dit que le 28 décembre 2025 ne se fera pas sans le RND. Nous attendons la confirmation de nos dossiers, la validation des candidatures. Nous sommes des habitués, et je pense qu’on est un parti responsable, présent sur le terrain depuis des dizaines d’années », a-t-il déclaré, soulignant que son parti entre en lice pour remporter le scrutin.

Revenant sur l’expérience électorale de sa formation politique, Abdoulaye Kourouma a tenu à rappeler la représentativité du RRD sur la scène politique nationale. « Nous avons déjà été candidats en 2020 face à un président, avec tout ce que vous considérez comme des leaders potentiels. Nous sommes venus pour compétir. En l’absence de ces formations que vous venez de citer, notre chance est à 80 % de gagner, face à tout ce que j’ai vu comme candidatures déposées. Je pense que 80 à 90 % des candidats en lice participent pour la première fois. Et parmi ceux qui ont déjà participé avec nous, je crois que nous sommes encore devant eux », a-t-il affirmé.

Le président du RRD a par ailleurs insisté sur le poids politique de son parti. « Le RRD a un poids considérable. Nous avons beaucoup d’élus, de députés, et c’est ce qui nous a valu d’occuper le troisième ou le quatrième rang au niveau politique », s’est-il félicité.

Confiant quant à l’issue du scrutin, Abdoulaye Kourouma écarte la possibilité d’un second tour. « Mes ambitions, c’est de gagner dès le premier tour. Je travaille pour cela. Nous compétitions entre Guinéens, et c’est un Guinéen qui sera élu », a-t-il précisé.

Interrogé sur la candidature éventuelle du général Mamadi Doumbouya, le leader du RRD a assuré ne craindre aucun adversaire. « Ce n’est pas la candidature de Doumbouya qui nous impressionne. Nous sommes un parti politique, créé pour participer pleinement à la vie politique guinéenne. Aucune candidature ne nous effraie. La seule chose à retenir, c’est que ce sont les Guinéens qui seront candidats, et qu’un Guinéen gagnera et la Guinée va se stabiliser », a-t-il conclu.

Abdoulaye Kourouma n’en est pas à sa première expérience électorale. Il avait déjà pris part aux élections législatives du 22 mars 2020 ainsi qu’à l’élection présidentielle de décembre de la même année, face notamment à l’ancien président Alpha Condé.